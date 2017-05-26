В Китае казнили экс-заместителя главы комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) автономного района Внутренняя Монголия Чжао Липина, сообщают СМИ.
Смертный приговор чиновнику был назначен за совершение ряда крупных преступлений. Он обвинялся в преднамеренном убийстве, которое совершил в марте 2015 года. Также его обвинили в получении взяток на общую сумму 23,6 млн юаней. Это 3,4 миллиона долларов.
В ноябре 2016 года Чжао Липина лишили всех правительственных полномочий и конфисковали личное имущество на сумму 2 млн юаней (более 291 тысяч долларов).
Суд признал весомыми доказательства, которые были выдвинуты в адрес чиновника. Приговор ему был вынесен народным судом провинции Шаньси в феврале повторно в ответ на апелляцию.
Комментарии
В россии такое ввести, так вся власть бы обновилась.