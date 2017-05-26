Фото: barnaul.org
Специалисты завершают обустройство новой детской площадки, которую откроют на поселке Южный в Барнауле 1 июня в 18.00. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В ведомстве уточняют, что новая площадка расположена на аллее рядом с поселковой площадью. Сейчас здесь ведутся работы по установке бордюров, скамеек и урн, асфальтирования тротуара.
Летом здесь продолжат работы по реализации второго этапа благоустройства аллеи, здесь появятся декоративные деревья и кустарники.
Торжественной открытие игрового комплекса состоится в День защиты детей, 1 июня, в 18.00.
Комментарии
Испохабили хорошую аллею, ради одной маленькой площадки, которая по количеству горок, качелей и лесенок, тянет на дворовую.
Конечно поставить 3 горки проще, чем подстригать кусты и высаживать цветы. Страна халявщиков и глупцов.
они же дети