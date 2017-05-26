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Британские эксперты выяснили, что машины черного цвета самые популярные

, ИА "Амител"
А в России самым популярным цветом у машин является белый цвет

Фото: pixabay.com

Специалисты из Великобритании пришли к выводу, что самым популярным цветом у автомобилей является черный. Об этом пишет "ФАН".

Причем, эта закономерность распространяется не только на Великобританию. По данным экспертов, как правило, автолюбители игнорируют яркие цветы.

Второе место по популярности цветов автомобилей является серебристый цвет. А на третьем месте стоит синий цвет.  Что касается России, то здесь самым популярным цветом автомобилей является белый цвет. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

26.05.2017 16:50
- гость -

Нужно было уточнить у британских ученых....

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