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Специалисты из Великобритании пришли к выводу, что самым популярным цветом у автомобилей является черный. Об этом пишет "ФАН".
Причем, эта закономерность распространяется не только на Великобританию. По данным экспертов, как правило, автолюбители игнорируют яркие цветы.
Второе место по популярности цветов автомобилей является серебристый цвет. А на третьем месте стоит синий цвет. Что касается России, то здесь самым популярным цветом автомобилей является белый цвет.
Комментарии
Нужно было уточнить у британских ученых....