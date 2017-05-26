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Рубеж мая и июня в Алтайском крае может отметиться ростом уровня воды в реках, сообщили порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре.
Вероятный подъем воды связан с ожидаемыми осадками. По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, обильные осадки ожидаются в период с 30 мая по 2 июня.
"Ожидаются неблагоприятные погодные явления, временами переходящие в штормовую погоду: дожди, местами ливни, грозы, локальное выпадение града и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +4...+10 градусов, днем +13...+20 градусов", — сказала собеседница.
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Наиболее вероятно поднятие уровней рек в восточных районах Алтайского края.
Также отметим, что в настоящее время Алтайский край уже переживает вторую волну паводка. На этой неделе Обь в районе Барнаула поднялась выше критической отметки, однако затем вода пошла на убыль.
Комментарии
Было бы хорошо чтобы реки Алтая стали полноводными, как то обмелели за последние годы