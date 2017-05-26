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Сотрудники правоохранительных органов Рубцовского района нашли десятилетнего мальчика, который пропал во время езды на велосипеде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что ребенок катался вместе со своим отцом. Во время прогулки школьник свернул с дороги и уехал в сторону лесополосы. Отец мальчика несколько часов искал его сам, но так и не нашел.
Тогда родители обратились в полицию. Правоохранители смогли в скором времени найти мальчика в лесополосе на южной окраине Рубцовска и передать родителям. Его жизни ничего не угрожает.
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