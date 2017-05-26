Традиционный международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста" пройдет с 4 по 10 июня на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье" в Смоленском районе Алтайского края пройдет Международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста". Планируется, что в работах площадок примут участие более полутора тысяч человек из двух десятков стран мира и различных регионов России. Также свое участие в мероприятии подтвердил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В этом году образовательная программа традиционно включает четыре направления: "Ты — предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество" , в рамках которых будут работать 22 площадки. Причем совершенно новыми из них будут три: гастрономический фестиваль, а также площадка для молодых учителей и спортивного менеджмента.

Гастрономический фестиваль

В рамках форума АТР пройдет гастрономический фестиваль "Национальная кухня — территория дружбы, творчества и сотрудничества". В нем примут участие студенты колледжей сферы услуг Алтайского края, Москвы, регионов Сибирского федерального округа, а также команды из других государств. Как рассказала Amic.ru директор академии гостеприимства Валентина Косина, инициатором открытия площадки стал сенатор Совета Федерации от Алтайского края Михаил Щетинин.

Благодаря нему в Алтайский край приедут известные шеф-повара, участвовавшие на самых престижных международных фестивалях. Кроме того, в жюри будут кулинары из нашего региона.

Фестиваль пройдет в двух номинациях: "Сладкая национальная выпечка" и "Сервировка праздничного национального стола".В рамках любительской секции иностранные студенты некулинарных специальностей представят работы в национальной одежде. Кроме того, для участников гастрономического фестиваля пройдут мастер-классы от шеф-поваров столичных и алтайских ресторанов.

После завершения работы жюри все участники приготовят "Стол дружбы" для угощения гостей. Откроется площадка 5 мая. Всего в ней будут работать около 30 человек.

Спортивный менеджмент

В этом году будут новые площадки: "Спортивный менеджмент", которая объединит молодых руководителей и менеджеров федераций, а также тренеров. По словам заместителя директора КГБ ПОУ "Алтайское училище олимпийского резерва" Иван Самсонов, в первый год площадка будет носить немного эксперементальный характер, чтобы уже потом можно было оценивать все минусы и плюсы.

Так свое участие в IX Международном молодёжном управленческом форуме "Алтай. Точки Роста-2017" уже подтвердил Константин Вырупаев, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва. Во время форума будут обсуждать проблемы спорта для инвалидов, заработает площадка государственного-частного партнерства. В ней будут участвовать известные люди, которые активно вкладывают деньги в профессиональный спорт. Например, Михаил Дроздов, который совсем недавно заявил, что намерен построить ледовую арену в Бурятии за миллиард рублей.

Учительская

Еще одним новшеством фестиваля станет "учительская" площадка, на которой будут работать молодые педагоги Алтайского края. Руководителем ее будет проректор по развитию профессиональных компетенций КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования" Екатерина Филиппова. Основными экспертами станут Мария Мурашова и Дарь Шторк из Красноярска, а также Светлана Полищук из Ярославля.

Эксперты проведут для участников площадки специальную педагогическую игру "Службы переговоров в образовании": переговоры как эффективный способ разрешения конфликта, а также обсудят принципы работы современного учителя.