Фото: vk.com/act54
Грузовик MAN с символикой сети "Мария-РА" врезался в легковой автомобиль Nissan днем 25 мая в Новосибирске.
Об инциденте сообщают в паблике АСТ-54. "На площади инженера Будагова водитель седана Nissan Primera оказался в слепой для водителя грузовика MAN зоне", — приводятся обстоятельства ДТП.
Удар пришелся легковушке в левый борт, отчего на кузове остались вмятины и ободранная краска.
Комментарии
Зачем лез в слепую зону?
это водятлы фур слепые. Если не видят, что у них справа или слева, как можно маневрировать? Пусть зеркала дополнительные ставят
наехал - Ты чё НА?! А!!???