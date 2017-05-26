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Президент России Владимир Путин в четверг, 25 мая, поздравил с 75-летнием юбилеем артиста Александра Калягина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отметим, глава российского государства пришел на спектакль "Ревизор" и рассказал, что с удовольствием посмотрел его. После своей речи Владимир Путин подарил артисту книгу о первой российской экспедиции в Бразилию.
"Но самое главное с тем, что миллионы людей в нашей стране любят ваше творчество. В этой связи хотел бы вам скромный подарок преподнести", — отметил президент.
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