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Президенту России Владимиру Путину предложили провести первую в стране административную амнистию, сообщает "Коммерсант".
По информации издания, данное предложение выдвинули представители Совета при главе государства по правам человека. Приурочить амнистию предлагается приурочить к вековому юбилею Октябрьской революции.
Руководитель СПЧ Михаил Федотов уже отметил, что надеется на поддержку Владимира Путина в этом вопросе.
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"Она (амнистия) хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления", — сказал Федотов. По его словам, амнистия может затронуть миллионы россиян.
В Совете по правам человека также заявили о готовности разработать проекта соответствующего постановления, которое глава государства в перспективе сможет внести в Государственную Думу.
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Отметим, что в прошлом году к административной ответственности были привлечены 6,4 миллиона россиян. В отношении 3,7 миллиона человек была применена мера в виде штрафов, а в отношении 1,1 миллиона человек — административный арест.
Комментарии
На волю! всех на ВОЛЮ!!!
Если амнистия приурочивается к вековому юбилею Октябрьской революции,то она должна применяться к людям придерживающихся социалистических революционных взглядов.Демократов и либералов она не должна касаться.