Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что получила множество запросов от разных граждан с просьбой проверить фильм "Матильда". Об этом пишет "Лайф".
" Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем мною подготовлены депутатские запросы во все компетентные органы. Проводится проверка, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма", — сказала она.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя. Сейчас сотрудники правоохранительных органов сделали только запрос о предоставлении документов для проведения проверки. На этот запрос нужно будет ответить в течение определенного времени. Пока неизвестно будут ли предоставлены эти документы.
Комментарии
А власть и глупость – адское смешенье.
И как бы тут иному не везло
Коль нет ума у этого иного
Добро он часто превращает в зло,
В проблему сказанное слово.
Он борется не с пьянством, а с вином.
Не с бедностью, а с нищим-бедолагой.
И видится нам всем кошмарным сном
Олег Крюков
М-да, не просто дура, а стервозно-мстительная дура
Да задрали уже с этой Поклонской....Звязда!
Ёпрст, представляю как она в Крыму бизнес кошмарила