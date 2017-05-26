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Комитет Госдумы отказался рассматривать законопроект о рассылке призывникам электронных повесток в военкомат, сообщает "Росбалт".
Такой шаг был обусловлен тем, что законопроект не соответствует требованиям конституции и думского регламента. Авторы документа предлагали обязать направлять повестки по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении.
Кроме этого, авторы предлагали предусмотреть законодательную возможность уведомления призывников о явке в военкомат в электронном виде с электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица военного комиссариата.
Издание уточняет, что документ подготовила группа членов Совфеда во главе с Виктором Озеровым. Они могут перенести документ в Госдуму. Однако сперва им нужно будет добиться согласия у правительства России.
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