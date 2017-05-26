Резко выросли котировки популярных сортов автомобильного горючего на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой.

Эксперты в разговоре с "Интерфаксом" спрогнозировали значительный рост оптовых цен на бензин в этом году по отношению к 2016-му.

Среднесуточные котировки популярных сортов автомобильного горючего на СПбМТСБ уверенно растут. Биржевая цена на летнее дизельное топливо (SPIMEX: DTL) выросла с 12 мая на 0,8%. Бензин "Премиум-95" (SPIMEX: PRM) подорожал за то же время в среднем на 1,3%, а "Регуляр-92" (SPIMEX: REG) — на 1,6%.

Эксперты отмечают, что идет четкое формирование повышающего тренда оптовых цен на бензины. Ожидается, что оптовая цена на бензины в пиковый сезон будет значительно выше рекордов прошлого года. Как минимум на 1000 рублей за тонну больше самых высоких показателей прошлого года.

Что касается Алтайского края, то первое подорожание возможно в начале июня 2017 года.

"Глобального роста не будет. Никто не позволит пятирублевых скачков. Но о небольшом плановом повышении стоимости говорил и министр финансов, и зампред правительства Аркадий Дворкович. О том, что в пределах инфляции рост надо ожидать. Но а максимальный — это 6-7% по итогам года. Думаю, что до конца года цена может измениться на 1,5-2 рубля из-за повышения акцизов на нефтепродукты и увеличения налога на недра пользования", — рассказал порталу Amic.ru руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко.