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Более 70% россиян желают поклониться мощам Николая Чудотворца

, ИА "Амител"
А среди представителей некоторых групп доля желающих превысила 80%

Фото: yarskgrad.ru

Желание приложиться к мощам Николая Угодника выразили более двух третей респондентов (72%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Как отмечается, среди представителей отдельных групп доля желающих превысила 80%: женщины — 81%, люди в возрасте 60 лет и старше — 82%, последователи православия — 87%. У святителя Николая хотят в первую очередь попросить здоровья, помощи в личных делах и мира.

По данным опроса, о прибытии мощей святого в Россию знает подавляющее большинство (81%) россиян. "В целом прецеденты вывоза реликвий и мощей святых из других стран для поклонения верующими в нашем обществе воспринимаются с одобрением и пониманием: поддерживают подобные инициативы 83% россиян", — отмечает ВЦИОМ.

При этом главным аргументом сторонников является тот факт, что святыни станут более доступны для тех, кто по тем или иным причинам не может выехать за границу, противники (11%), как правило, считают, что святыни не нужно тревожить, перевозя из одного места в другое.

"В данном случае мы можем говорить о событии огромного значения для православных, всего российского общества. Интерес и уважительное отношение свидетельствуют не только о степени воцерквленности россиян, но и стремлении к объединению вокруг ценностей, лежащих в основе христианского учения. Очевидно, это событие станет одним из самых значимых в этом году", — прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 23-24 мая методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

С 22 мая по 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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