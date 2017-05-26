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Депутаты Государственной Думы приняли в третьем и окончательном чтении проект закона, предполагающий уголовное наказание для создателей так называемых "групп смерти".
За совершение подобных преступлений, согласно документу, предусматривается ответственность в виде реального лишения свободы. Наказание предусматривается и за вовлечение несовершеннолетних в смертельно опасные игры.
В пользу внесения поправок в Уголовный кодекс проголосовали 408 народных избранников, сообщает Lenta.ru.
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Напомним, что прошлой осенью по делу о "группах смерти" был арестован один из администраторов подобного рода сообществ Филиппа Будейкин. Правоохранители полагают, что из-за его действий решение о сведении счетов с жизнью приняли 15 подростков.
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