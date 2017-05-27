За четыре месяца 2017 года в Барнауле произошло 381 дорожно-транспортное пришествие, в которых шесть человек погибли и еще 441 — пострадал, сообщили Amic.ru в городском отделении пропаганды.
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В краевой столице было совершено 193 наезда на пешеходов, трое погибли, 193 получили травмы. Причем 96 человек сбили прямо на пешеходных переходах.
За этот период в группу по розыску было передано 789 материалов, в которых участники аварии скрылись с места пришествия. Из них в 87 случаях были пострадавшие люди.
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