Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула активно обсуждают весьма специфичное украшение двора жилого дома по улице Юрина, 261.
Один из горожан выложил в паблике Barnaul 22 фото некоего "дерева игрушек", сопроводив снимки вопросом: "А какие у Вас мысли возникают, когда вы видите такое?"
Отметим, что подобная инсталляция в этом дворе существует довольно давно. Горожане, глядя на такую картину, в частности, пишут: "Маньяк завелся", "Деревья портят", "Ужас какой-то... Пупсика казнили", "Самобытное русское веселье!", "Чертовщиной попахивает", "Сектанты".
Комментарии
это Бандеровцев распятый мальчик