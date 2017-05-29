Летом 2017 года в Барнауле официально будут работать семь парков культуры и отдыха: "Эдельвейс", "Арлекино", "Лесная сказка", "Солнечный ветер", "Барнаульская крепость", "Экстрим", "Центральный". Как видите, одного из самых крупных по площади и старых парков — "Изумрудного" – в этом списке нет. Парк не открылся. До недавнего времени вообще не было понятно, что с ним будет дальше. В марте 2017 года там сменился арендатор. Корреспондент ИА "Амител" встретился с новым арендатором парка — директором ООО "Лидер" Владимиром Фишером и узнал, что будет в ближайшем будущем с одним из самых красивых уголков города.

Корреспондент: Владимир Андреевич, парк будет сохранен?

Владимир Фишер: Парк будет сохранен по всей его площади в 19 гектаров. Здесь не планируется никакой застройки, и даже не рассматривается такой вариант. Надо сохранить парк. Такой большой зеленой территории в центре города больше нет.

Больше о ситуации в "Изумрудном" и других лесопарках читайте в проекте Amic.ru "Парки Барнаула".

Корр.: Но этим летом он не открылся. Почему?

В.Ф.: Не открылся и не планируем открывать этим летом из соображений безопасности.

Корр.: Инфраструктура парка сильно изношена?

В.Ф.: Да. Электрические сети — почти на 100%. Много старых деревьев, которые могут в какой-то момент начать падать. Аттракционы такие, что людей туда страшно пускать. Они не работают сейчас.

Корр.: Аттракционы можно восстановить, отремонтировать?

В.Ф.: Нет. Сейчас высокие требования к безопасности, а нам прошлый арендатор (с 2002 года по 2017-й парк арендовал барнаульский предприниматель Павел Тулин (ООО "Парк культуры и отдыха "Октябрьский" - прим.ред.) не передал на эти технические сооружения документы. Я теперь не могу позволить им работать. Они будут демонтированы. Прошлый арендатор их уже вывозит. А мы потом установим современные. Даже колесо обозрения — да, оно историческое, но уже утиль. Будем новое приобретать.

Корр.: В чьей собственности эти аттракционы?

В.Ф.: Насколько я понимаю, они были в субаренде у частных лиц. Но это не точно. Повторюсь, документов у нас никаких нет.

Корр.: Раз парк официально не открыт, то в нем не делали экспертизу безопасности воды, почвы. А как насчет клещей?

В.Ф.: Да, этих экспертиз не было. Но от клещей мы парк обработали. Гулять здесь безопасно.

Корр.: Как будете благоустраивать?

В.Ф.: План подготовим через месяц — два. Сейчас тут работают геодезисты. По топографической съемке посмотрим, где и что располагается. Будем разбираться вплоть до того, на каком основании на части парка жилая зона.

А вообще благоустройство начали 17 апреля 2017 года. Сначала привели в порядок хозяйственную часть парка. Нам помогали студенты, администрация Октябрьского района. К концу апреля убрали большую свалку. Вывезли 100 КамАЗов мусора. Еще такой же объем мусора в хозяйственной части.

Скоро начнем подготовку к земельным работам. Будем покупать свою технику вплоть до измельчителя старых веток. Вырежем сухие и переросшие деревья, таких тут очень много, они уже в аварийном состоянии. Уже в этом году закупим около сотни елей. Со временем насадим сосны. Конечно, будем делать это постепенно, не в один год.

В этом году начнем выставлять опоры для освещения.Позже будем расширять центральную аллею. Заменим асфальт плиткой. Будем все делать в едином стиле.

Корр.: Озеро сохраните?

В.Ф.: Это изюминка парка, постараемся его сохранить. Но пришлось закрыть два моста, они были в критическом состоянии.

Корр.: А центральный вход?

В.Ф.: Вот с ним надо решать. Сам входной узел с арками постараемся сохранить, а забор по периметру придется менять.

Корр.: Сегодня в парке мало поставить красивые аттракционы, людей надо привлекать и развлекательными программами. Этим заниматься будете?

В.Ф.: Да, культурно-массовые мероприятия нам нужны. Будем советоваться с краевой, городской и районной администрацией. Но есть задумки перенести сюда некоторые культурно-массовые мероприятия города и района.

Может, перенесем часть мероприятий из центральной части Барнаула. Но тут две сложности. Во-первых, у нас тут не очень удачная транспортная развязка и совсем нет мест под парковку. В планах сделать и стоянки, и подъездные пути.

А во-вторых, центральная часть парка, где есть свободная от посадок площадка, занята. Там стоит летний бассейн, построенный еще предыдущим арендатором.

Он предложил его выкупить, но назначил высокую цену. Скорее всего, будет решение бассейн демонтировать.

Корр.: Но к следующему лету откроете?

В.Ф.: Да мы и к зиме уже что-то запустим. Каток, горки. Какие-то мероприятия. Сейчас рассматриваем варианты развития парка. Один из возможных — перенос сюда городской елки (с площади Сахарова — прим. ред.).

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Корр.: Сколько средств будет вложено в парк в этом году?

В.Ф.: Я не могу вам сказать. Пока мы купили только инструменты и некоторое оборудование.

Корр.: Сколько человек в штате?

В.Ф.: Сейчас десять. С увеличением объема работы будем и штат расширять.