Барнаул вошел в рейтинг 500 самых инновационных городов мира. Рейтинг Innovation Cities составило австралийское агентство 2thinknow. Помимо столицы Алтайского края в рейтинг попали и другие сибирские города: Омск, Томск, Новосибирск и Красноярск.
Барнаул расположился на 446 месте. Эксперты сравнивали города по 162 критериям. Учитывали как техническое развитие, так и культурную жизнь участников рейтинга. Лидерами по миру стали Лондон, Нью-Йорк, Токи и Сан-Франциско. Причем Лондон возглавляет рейтинг второй год подряд.
В России самыми лучшими стали Москва и Санкт-Петербург. Города Сибири намного отстали от обеих столиц: Новосибирск занял 394 строчку в рейтинге, Красноярск — 412, Омск — 421.
На 444-м месте расположился Томск. Замкнула рейтинг Киншаса — столица Демократической Республики Конго — на 500 месте.
Комментарии
446 место из 500, позорище, это значит никаких инноваций, и перспектив то же, публикуйте лучше растущие рейтинги карлина