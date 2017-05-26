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Следователи возбудили уголовное дело после того, как двое трехлетних детей отравились веществами для травли крыс в детсаду №161 в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы до шести лет.
Напомним, ЧП произошло в среду, 24 мая. Дети попробовали вещество, находясь в детском саду. После этого они были госпитализированы. Сейчас дети выписаны, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Следствию предстоит дать правовую оценку действиям лиц, допустивших размещение опасного вещества в доступном для воспитанников детского сада месте",-резюмируют в СУСКе.
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