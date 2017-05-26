Фото: vk.com/barneos22
Ситуация вокруг проезда автомобилей в барнаульском поселке Солнечная поляна продолжает накаляться — на улице Жасминной посреди проезжей части возникла новая баррикада.
Очередное препятствие, знаменующее собой продолжение дорожной войны, опубликовали в сообществе Barnaul 22.
"Улица Жасминная держит оборону. Что бы не объезжали по газонам, установили металлические ограждения. У меня все", — отметил автор заметки.
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На снимке видно, что непосредственно на дороге к уже "классической" куче земли, камней и кирпичей прибавилась бетонная плита.
Напомним, конфликт в поселке возник в связи с тем, что здесь в последние месяцы в разы возрос автомобильный трафик. Местные жители этим крайне недовольны. Транзитники же законно возмущаются тем, почему не могут проехать по дорогам общего пользования.
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Власти и правоохранители, судя по всему, никак не могут повлиять на ситуацию.
Комментарии
Предлагаю Дугину в субботу посетить это место!