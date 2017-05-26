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Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что 70% молодежи не знает, что означает термин "коррупция". Об этом пишет "РБК".
По словам Васильевой, ее заявление основывается на данных "аналитической работы", которая была проведена после протестных акций 26 марта.
Как рассказала глава Минобрнауки, молодые люди, которые вышли на акции — "это романтическая часть публики, это очень ранимая часть, молодая, которая, естественно, хочет выступать за все хорошее против всего плохого". Поэтому, как считает Ольга Васильева, нужно прежде всего, разговаривать с теми, кто "настраивает" молодое поколение на это.
"Дело в том, что дети должны быть вне политики. Это априори", — резюмировала глава Минобрнауки.
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