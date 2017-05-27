Арендатор парка "Изумрудный" в Барнауле планирует установить новые аттракционы и даже колесо обозрения. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА "Амител" директор ООО "Лидер" Владимир Фишер.

"В этом году аттракционы работать не будет. Сейчас высокие требования по безопасности, а нам прошлый арендатор не передал на эти технические сооружения документы. К тому же, они старые. Я не могу позволить им работать", — пояснил Владимир Фишер.

Скорее всего, все аттракционы будут демонтированы. Некоторые уже убрали. На их месте новый арендатор установит новые.

"Прошлый арендатор их уже вывозит. А мы потом установим современные. Даже колесо обозрения — да, оно историческое, но уже утиль. Будем новое приобретать", — добавил собеседник.

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Кроме аттракционов, в парке будут обновлять деревья, ограду, озеро, мосты через него.

ООО "Лидер" стало арендатором парка в марте 2017 года. До этого с 2002 года парком занимался барнаульский бизнесмен Павел Тулин. Из-за продолжительного конфликта в последние годы, он не делал в парке большой работы по благоустройству. В прошлом году парк даже не открылся на лето.

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Парк не работает и в этом году. Но там есть несколько точек по метанию дротиков, детский надувной городок и батут.