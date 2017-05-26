Роскомнадзор одобрил запрет анонимности в мессенджерах
Вчера пользователи соцсетей обсуждали, внесенный в Госдуму законопроект, запрещающий мессенджерам регистрировать пользователей без установления личности. Идентификацию предлагается проводить по телефонному номеру в рамках взаимодействия с сотовыми операторами.
Сегодня Роскомнадзор поддержал законопроект, не увидев в нем "наступления на свободу слова". Реакция Роскомнадзора стала причиной новых обсуждений в соцсетях. Пользователи удивляются тому, "как можно запретить то, чего нет", прощаются с Viber, WhatsApp и приветствуют Telegram.
Среди тех, кто выразил свое недовольство законопроектом нашлись и те, кто его поддержал.
"Дерево вуду" в Барнауле
Тем временем барнаульцы активно обсуждают дерево, фотографиями которого поделилась подписчица в паблике Barnaul22. По периметру дерева закреплены игрушки: мячи, куклы... Зрелище — жутковатое, по мнению комментаторов, и больше напоминающее "съемки испытания "Битвы экстрасенсов".
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И пока одни ужасаются, другие барнаульцы рассказывают о том, что такой "креатив" — не единичный случай.
Последние звонки
Последние звонки прозвенели вчера, но школьники продолжают делиться фотографиями с праздника, отмечая как быстро летит время и вспоминая себя в первом классе.
1 класс — 11 класс😱 Годы летят незаметно,как будто недавно мама заплетала мне косички и вела на линейку в первый класс.А вчера уже прошла моя последняя линейка и прозвенел последний звонок 😔🔔 Обратите внимание на мамин костюмчик😆Он будто лежал и ждал момента для этого фото.А вот я в свой сарафан не влезла👗Растишку кушала😅#выпуск2017 #последнийзвонок2017 #10летспустя
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