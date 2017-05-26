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Губернатор Алтайского края Александр Карлин и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов подписали соглашение, согласно которому Заринску выделят субсидии на развитие инфраструктуры. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
По данным ведомства, соглашение было подписано в Москве в пятницу, 26 мая. В документе идет речь о привлечении средств фонда на реконструкцию автомобильной дороги, необходимой для реализации в моногороде проекта строительства кожевенного завода.
Регион получит больше 48 миллионов рублей. Предполагается, что реконструкция дороги повысит инвестиционную привлекательность всей промышленной зоны города. В свою очередь, губернатор Александр Карлин пообещал не подвести своего партнера и потратить деньги "по-хозяйски".
Объект планируют сдать летом 2018 года. В рамках инвестиционного проекта строительства кожевенного завода планируется создание 142 новых рабочих мест, объем частных инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей.
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