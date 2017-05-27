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Солнечная и теплая погода после ночных заморозков ожидается в Алтайском крае днем в субботу, 27 мая. Таков прогноз ЦГМС по региону.
В этот день осадков не прогнозируют. Утром возможен туман, а столбики термометров днем поднимутся до +20...+25 градусов.
Ветер будет дуть восточный в южных районах порывы 10-15.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в регионе на пять дней, с 27 по 31 мая, передано штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс горимости).
Кроме того, в Угловском, Шипуновском районах сохранится, а в Рубцовском, Поспелихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
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