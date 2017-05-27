Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 128 квадратных метров продают в Барнауле за 9,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено в многоэтажном кирпичном доме на Змеиногорском тракте.
"Тихая квартира (соседи только сверху), окна выходят на три стороны. Большой зал, два санузла, две лоджии, дорогой ремонт (натуральный паркет, многоуровневый потолок и подсветка, мраморная столешница в ванной, джакузи и т.д.), гардеробная в спальне, встроенный шкаф в коридоре, встроенная кухня, сплит система", — отмечает автор объявления.
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Дом, где находится квартира, расположен в закрытом микрорайоне с круглосуточной охраной. Также рядом обустроено несколько больших детских площадок, парковая зона с фонтанами и площадками для барбекю.
Комментарии
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