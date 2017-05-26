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Семибалльные пробки скопились на дорогах в Барнауле вечером в пятницу, 26 мая. Согласно сервису "Яндекс. пробки", скорость движения на некоторых участках дорог составляет от трех до десяти километров в час.
Так, сложная ситуация наблюдается на улице Челюскинцев на выезде из центра города. Здесь скорость движения равна трем километрам в час.Также затруднен проезд из центра по проспекту Строителей — скорость движения десять километров в час. Традиционно затор образовался на Павловском тракте (скорость движения семь километров в час).
В сторону центра "стоит" улица Власихинская. Здесь скорость движения десять километров в час. Затор образовался на шоссе Ленточный бор. Машины движутся со скоростью семь километров в час.
Также пробка наблюдается на проспекте Ленина от улицы Бресткая до улицы Пионеров. Скорость движения авто здесь семь километров в час.
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