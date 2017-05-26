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Три человека скончались в результате ДТП, произошедшего днем в пятницу, 27 мая, в четырех километрах от Змеиногорска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что водитель на машине ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал с дороги в реку. В результате аварии, 26-летняя женщина, двое детей шести и двух лет скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
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