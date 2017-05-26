Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального удалил ролик про совладельца "Национальной Медиа Группы" (НМГ) Юрия Ковальчука из-за недостоверной информации. Об этом сообщила в своем Facebook пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Она сообщила, что в ролике есть фактические ошибки, а некоторые данные оказались устаревшими.
В ролике про телевидение России Ярмыш утверждала, что практически все ТВ находятся в собственности Ковальчука, и какую бы кнопку телезритель ни нажал, он наткнется на подконтрольное другу Владимира Путина СМИ.
Также сообщалось, что в медиахолдинг предпринимателя входит Первый канал, но на самом деле контрольный пакет акций телекомпании принадлежит государству. Кроме того, указывалось, что компания Ковальчука управляет "Газфондом", но в действительности бизнесмен и его партнер Геннадий Тимченко больше не владеют предприятием.
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