Жуткое ДТП произошло под Барнаулом, несколько погибших

При движении из Барнаула через старый мост после въезда в Алтайку случилось жуткое ДТП. Из-за этого перекрыли движение, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Подробная информация пока отсутствует. Есть комментарии очевидцев:
"Раз в Волге труп сидит, боюсь представить что в Хонде".
"4 трупа".
"Сейчас только что от туда... Зрелище не для слабонервных....Соболезную семьям пострадавших..."
"Проезжала мимо, жутко. С Новосибирской трассы в сторону Алтайки всех разворачивают и отправляют через новый мост. Всем удачи на дорогах".
"В Хонде скорее всего два труппа, водитель и пассажир сзади, и ещё двое мужчин там было, они живые. В Волге водитель живой, а женщина сразу умерла".
"Как говорят что Хонда ехала в Барнаул Ее начало кидать на обочину, водитель вывернул руль в другую сторону ну и влетел в Волгу".
"Так же в Хонде пахло перегаром".
"Не факт, что водитель Хонде был пьяным, с ним ехало еще 3 пассажира, может другие пили".
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