Жуткое ДТП произошло под Барнаулом, несколько погибших

При движении из Барнаула через старый мост после въезда в Алтайку случилось жуткое ДТП. Из-за этого перекрыли движение, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Подробная информация пока отсутствует. Есть комментарии очевидцев:

"Раз в Волге труп сидит, боюсь представить что в Хонде".

"4 трупа".

"Сейчас только что от туда... Зрелище не для слабонервных....Соболезную семьям пострадавших..."

"Проезжала мимо, жутко. С Новосибирской трассы в сторону Алтайки всех разворачивают и отправляют через новый мост. Всем удачи на дорогах".

"В Хонде скорее всего два труппа, водитель и пассажир сзади, и ещё двое мужчин там было, они живые. В Волге водитель живой, а женщина сразу умерла".

"Как говорят что Хонда ехала в Барнаул Ее начало кидать на обочину, водитель вывернул руль в другую сторону ну и влетел в Волгу".

"Так же в Хонде пахло перегаром".

"Не факт, что водитель Хонде был пьяным, с ним ехало еще 3 пассажира, может другие пили".