Администрация средней школы № 23 города Екатеринбурга всячески игнорирует мальчика-инвалида, "забывая" его приглашать на различные мероприятия, сообщает местное издание "Вечерние ведомости".
Первоклассника с тяжелой формой ДЦП забыли позвать на последний звонок. Тот факт, что очередной школьный праздник прошел без него, очень расстроило мальчика. Родители написали в прокуратуру, пишут СМИ.
По словам родителей школьника, их сына-инвалида игнорируют регулярно.
Ранее мальчика не позвали на мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая, а также на фотографирование для альбома первоклассника.
Администрация школы уже сослалась на неопытность классного руководителя, которая якобы просто не догадалась, что ребенку с ограниченными возможностями тоже может быть интересно на различных праздниках.
Сообщается, что в школе и городском отделе образования уже извинились перед родителями первоклассника.
Отмечается, что школа № 23 находится в Академическом районе Екатеринбурга, ее открыли в 2016 году. Школа считается очень хорошим образовательным учреждением.
Комментарии