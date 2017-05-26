Путин и Ротенберги в детстве отбирали конфеты у детей - The New Yorker

Президент России Владимир Путин не желал целенаправленно помогать Аркадию и Борису Ротенбергам. Об этом близкий к Кремлю источник сказал The New Yorker, пишет Republic.

"Он, возможно, согласился помочь им, и в определенный момент, когда они стали влиятельными и успешными, он понял, что они могут быть полезными: неплохо, если есть каста очень богатых людей, которые тебе обязаны", — сказал собеседник журнала.

Бывшая жена Бориса Ротенберга Ирен Ламбер в разговоре с изданием не исключила, что Путин оказывал содействие бизнесу Ротенбергов: "они были дружны в детстве, эти отношения не разрывались".

Как сказала Ламбер, "логично предположить, что, как минимум, давались определенные советы, а, возможно, была и помощь то здесь, то там".

Ламбер считает, что бизнес для Ротенбергов стал случайностью: "Где бы они были, если бы не развалился СССР? Аркадий руководил бы государственной спортивной организацией, а Борис стал бы успешным тренером".

Бывший сотрудник КГБ Николай Ващилин, который ходил на спортивные тренировки с Аркадием Ротенбергом и Путиным рассказал корреспонденту журнала, что Ротенберг и Путин сблизились, когда участвовали в соревнованиях по самбо. Также Ващилин рассказал, что они любили розыгрыши, к примеру, на одной из первомайских демонстраций они забросали проволокой воздушные шары, которые несли митингующие.

Другой друг детства Ротенберга и Путина рассказал, что они отбирали у детей в спортивном лагере конфеты.

По мнению политолога Евгения Минченко, Ротенберги — это люди, которые "пойдут с Путиным до конца", и он может им поручать проекты, которыми сам Кремль руководить не хочет.