Блогер Рустем Адагамов разместил в своем "Твиттере" информацию о размере компенсации, выплаченной одной из пострадавших во время теракта в метрополитене в Санкт-Петербурге, произошедшего 3 апреля этого года.
Женщине "за причинение вреда здоровью" заплатили 1 тысячу рублей. При этом ее назвали "выгодоприобретателем".
Что будет делать женщина с такой "космической" суммой и хватит ли этих денег на лекарства, и благодарна ли она судьбе, что в тот момент оказалась в метро, ведь в противном случае она не получила бы компенсацию? Этими вопросами задаются в соцсетях возмущенные люди.
Взрыв произошел во время визита в город президента России Владимира Путина. Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более 100 человек получили ранения различной степени тяжести.
Вот сколько выплатили одной из пострадавших во время теракта в метро pic.twitter.com/pZ8BDyZAHi— Рустем Адагамов (@adagamov) 25 мая 2017 г.
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