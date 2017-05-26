Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что его компания "Веедерн" начала производство сыров под общим наименованием "Медовые лужки", передает ТАСС.
"Сделали первую партию так называемого адыгейского сыра, но это пробная партия — для освоения технологии. Основные наши направления — это мягкие сыры: бри, камамбер. Далее планируем выпускать твердые сыры — вплоть до производства пармезана", — рассказал Лужков.
Он отметил, что первая партия сыров была произведена к 9 мая.
Уточняется, что продавать продукцию планируется в ближайших к хозяйству городах Калининградской области.
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