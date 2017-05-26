В среднем на одного заемщика в России приходится 1,6 кредитного договора, сообщается В информационно-аналитическом материале Банка России "Обзор финансовой стабильности".
В ЦБ подчеркнули, что такая закредитованность российских заемщиков является высокой.
"Данные крупнейших БКИ показывают, что количество заемщиков, имеющих более одного кредита, существенно и варьируется от 39,2 до 34,3%", — говорится в материале регулятора. БКИ — бюро кредитных историй.
Наиболее закредитованными являются заемщики из Кемеровской, Тюменской и Новосибирской областей. В этих областях на одного заемщика приходится 1,7 кредитного договора.
На 1 января 2017 года объем банковских кредитов физическим лицам составил 10,8 трлн руб. (с учетом просроченной задолженности) против 10,68 трлн руб. на 1 января 2016 года.
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