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Управляющие компании будут штрафовать за неправильные ОДН

, ИА "Амител"
Собственник получит право на компенсацию переплаченной суммы и на "штрафную добавку"

Фото: lab3.socpravo.ru

Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о начислении платы за общедомовые нужды (ОДН) по коллективным энергосчетчикам. Депутаты предложили штрафовать управляющие компании за неверное (как правило, завышенное) начисление этих платежей, пишет "Российская газета".

Ранее такие штрафы уже были предусмотрены за неправильное начисление индивидуальных платежей с потребителей коммунальных услуг. Теперь тот же принцип предлагается ввести для общедомовых нужд, пояснил один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета ГД Александр Сидякин. В результате собственник жилья получит право не только на компенсацию переплаченной суммы, но и на "штрафную добавку" к этой компенсации в размере 50% от суммы превышения.

А заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев уверен, что предложенные поправки к законопроекту позволят избежать нередкой ныне ситуации, когда управляющие компании через завышение коммунальных платежей за общедомовые нужды перекладывают на потребителя услуг свои собственные финансовые проблемы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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