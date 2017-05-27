28-летний метеоролог четыре дня шел пешком с Зимнего берега Белого моря до ближайшего населенного пункта. Как он пояснил, этот одиночный поход он предпринял, чтобы уйти с надоевшего места работы, пишет "Российская газета".

В пресс-службе Архангельской областной службы спасения заявили, что накануне поступила информация о пропаже мужчины в Приморском районе. Выяснилось, что житель Новосибирска 12 мая прибыл в командировку на морскую гидрометеорологическую станцию второго разряда Зимнегорский Маяк. На новом месте мужчина проработал всего несколько дней. 22 мая по неизвестной причине он ушел с метеостанции.

Маяк является труднодоступной территорией. Добраться до него на транспорте можно только по морю, а ближайшая круглогодичная автомобильная дорога из Архангельска заканчивается в деревне Лапоминка, зимник идет до деревни Патракеевка.

По словам спасателей, когда они подключилась к поискам, метеоролог находится в пути уже четыре дня.

К маяку выехал катер МЧС. По пути спасатели обследовали береговую линию и рыбацкие избы, но обнаружить пропавшего не удалось.

Позже из деревни Патракеевка пришли хорошие новости: оказалось, что сбежавший с маяка метеоролог благополучно дошел до деревни, которая располагалась в 65 км от места его службы. Местные жители накормили и обогрели молодого человека.

Мужчина на месте задерживаться не стал. Пешком он дошел до соседней деревни Лапоминка, откуда продолжил движение до Архангельска на попутном транспорте.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей работе метеоролога.