Фото: siberiantimes.com
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе в зоне подтопления не осталось ни жилых домов, ни приусадебных участков.
Такая информация актуальна по данным на 21.00 пятницы 26 мая. Тем не менее, с последствиями стихии до сих пор борются 174 человека и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 131 человек, 25 единиц техники.
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Напомним, в Алтайском крае началась вторая волна паводка. На этой недели вода в реке Обь в районе Барнаула превышала критическую отметку. В пятницу, 26 мая, река находилась на отметке 525 сантиметров над нулем водомерного поста. За сутки вода опустилась на 16 сантиметров.
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