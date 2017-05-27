Фото: govermentpolit.ru
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержала в районе Арбата 9-летнего мальчика, читавшего вслух отрывки из "Гамлета". Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщается, мальчик занимался попрошайничеством. После того, как ребенка задержали, он пояснил, что просить деньги на улице его заставляли родители.
В полиции изданию рассказали, что ребенок был задержан за то, что находился без сопровождения родителей. Мальчик подходил к прохожим и машинам.
Комментарии
до чего страну довели едросы проклятые! уже москали треклятые побираются с их зарплатами по сто тыщь!
И правильно забрали! Это ж ЭКСТРЕМИЗМ! - читать Гамлета (он же англичанином написан!), да еще и в оживленном месте - мало ли на какие мысли Гамлет наведет прохожих...
Мать мальчика сидела на скамейке и читала книгу. Ребенок, находясь рядом, громко вслух читал стихи. Внезапно к ним подъехала полицейская машина и сотрудники полиции без объяснений начали сажать ребенка в машину. Журналисты отмечают, что полицейские силой выхватили ребенка у матери и повезли в ОВД "Арбат".
По словам отца, в полиции говорят, что задержали ребенка за попрошайничество. Теперь матери мальчика грозят вменить сопротивление полиции по статье 19.3 КоАП. На отца, в свою очередь, хотят завести административное дело за оскорбление сотрудников правоохранительных органов.
Журналист Люся Штейн на своей странице в Facebook уточнила, что инцидент произошел на улице Воздвиженка. С ее слов, полицейские "схватили читавшего стихи мальчика на вид лет девяти, запихнули в тачку и увезли одного в истерике".
Сотрудники полиции не представились и даже не попытались объяснить причину задержания мальчика. "Меня и еще одну девушку, которая его знала, толкнули на землю. Пыталась заснять их рожи, но получила удар, прежде чем камера успела поймать фокус. На видео слышно, как ребенок кричит", - пишет Штейн.
Дежурный пресс-службы МВД рассказал РБК, что полицейские посчитали, что мальчик потерялся, так как находился на улице без сопровождающих. Полицейским он не смог сказать, где его родители, поэтому полицейские решили, что он в центре Москвы без родителей. "Мальчика не задержали, а подобрали и доставили в отдел, потому что он находился в центре Москвы один. Маму вызвали в полицию для разбирательства", - пояснил представитель ведомства.
Государство думает и заботится о детях!
Смотрим на Ютубе : "10-летний ребенок задержан полицией в Москве за чтение стихов на улице " Так ребёнок этот вовсе не "попрошайничал", а первые деньги зарабатывал, всё равно что машины мыл бы и что? В мусарню? Там не только ребёнка довели, там и женщину эту несчастную... Повезло им, что отца рядом не было, ото за своего сына и женщину... Порвал бы мразей и того бы мало было!
Читая Гамлета, мальчик призывал войска НАТО в столицу России.
Сегодня ты стихи читаешь.
А завтра Путина свергаешь!
Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардии) в этом году могут выделить еще 11,2 млрд рублей на оплату коммунальных услуг, топливо, продовольственное обеспечение, страхование и денежную компенсацию взамен на вещевое имущество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснения к проекту изменений в законе «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018–2019 гг.», опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
а был ли мальчик? а может он читал «Прощай, немытая Россия, Страна робов, срана господ, И вы, мундиры-голубые, И ты, им преданный народ.
главное в этой новости не гамлет, а что попрошайка и без родителей.
но это же не важно, главное - сенсация
он не попрошайка , он с театральной студии практиковал(есть записи на ютубе - хорошо читает!) и от денег не отказывался (так принято во всём мире у студентов-актеров-музыкантов мериться талантом в собранных небольших деньгах) . С ним была мачеха, которой мусора разбили планшет и порвали одежду...
Юрий Болдырев. Группа единомышленников. В контакте.
Ребенок дома. Отцу принесены извинения зам.начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО.Протокол будет аннулирован
Будет проведена служебная проверка по действиям сотрудников, задержавших ребенка. Разбитый планшет осмотрен криминалистом
Ничего бы этого не было без вмешательства Анатолия Кучерены.
Раисся, мля.
как любят некоторые на всякое враньё мироточить