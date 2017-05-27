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Порошенко объяснил запрет соцсетей на Украине "щупальцами Кремля"

, ИА "Амител"
По словам Порошенко, Москва ответила на этот шаг мощной кибератакой

Фото: dnepr.info

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что закрыл доступ к российским соцсетям из-за "гибридной войны". По его словам, эта война происходит в виртуальном пространстве, а "щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников". Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на Politico.

Также глава Украины отметил, что даже те, кто смог "обрезать щупальца" вновь попадают под атаку. Так, например, Украина после того, как ввела запрет на соцсети тоже подверглась мощной кибератаке, считает Петр Порошенко.

"Россия активировала свои информационные силы, столь хорошо известные в Париже, Берлине и по ту сторону Атлантики, чтобы защитить своих агентов, таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники", — сказал он.

Напомним, 16 мая Петр Порошенко подписал указ, согласно которому на Украине был ограничен доступ  к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.05.2017 10:31
- гость -

Петрушка до белочки допился?
на самом деле это очередной ход по разрыву родственных связей между Россией и окраиной.

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