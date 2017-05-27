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Старший советник президента США и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в начале декабря предлагал послу России в Америке Сергею Кисляку организовать "секретный канал связи" с Москвой. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на The Washington Post (WP).
Как пишет издание, встреча прошла в начале декабря в Trump Tower. Также на встрече был бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн.
Сергей Кисляк передал сообщение от Кушнера в Москву, но оно было перехвачено сотрудниками спецслцжб США. The Washington Post также пишет, что это предложение вызвало удивление у Сергея Кисляка.
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