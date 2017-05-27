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Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего жителя села Белояровка, которого подозревают в незаконном хранении и потреблении марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Молодой человек был задержан в наркотическом состоянии на одной из улиц населенного пункта. Полиция нашла в одной из хозяйственных построек несколько пакетов, в которых находилось вещество растительного происхождения.
После экспертизы оказалось, что внутри пакетов находилось 700 граммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный в прошлом году уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.
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