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Полиция задержала алтайского селянина за хранение наркотиков

, ИА "Амител"
Во время задержание житель Алтайского края находился в наркотическом опьянении

Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего жителя села Белояровка, которого подозревают в незаконном хранении и потреблении марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Молодой человек был задержан в наркотическом состоянии на одной из улиц населенного пункта. Полиция нашла в одной из хозяйственных построек несколько пакетов, в которых находилось вещество растительного происхождения.

После экспертизы оказалось, что внутри пакетов находилось 700 граммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный в прошлом году уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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