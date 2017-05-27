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Пять человек погибли, еще один человек получил телесные повреждения в результате ДТП, произошедшего под Барнаулом недалеко от Старого моста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, авария произошла вечером в пятницу, 26 мая, в трех километрах от автодороги Р-256. Установлено, что 37-летний водитель на автомобиле Honda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110.
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В результате ДТП, скончались пять человек — водитель и три пассажира иномарки, а также пассажирка автомобиля ГАЗ. Водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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