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Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев вернутся до конца текущего месяца из Эстонии домой, как требуют местные власти. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на слова посла России в Эстонии Александра Петрова.
По его словам, указанные консулы в Эстонии объявлены персонами нон грата. В мае они должны покинуть страну. Также Петров отметил, что объяснять мотивы подобных поступков в "дипломатической практике не принято".
"Поэтому нам остается только сожалеть об этом и рассматривать этот шаг как откровенно недружественный акт, который будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений", — сказал Александр Петров.
Кроме этого, посол рассказал, что Казеннов и Сургаев за время своей работы сделали немало для улучшения двусторонних отношений.
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