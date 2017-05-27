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Сотрудники МВД инициировали проверку после того, как в Москве был задержан 9-летний ребенок, читавший "Гамлета" вслух на Арбате. Об этом пишет "ТАСС".

В МВД отмечают, что в ходе проверки в том числе, будут оценены действия сотрудников полиции. В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания Денис Набиуллин рассказал, что во время задержания мальчика нарушений не было.

Член комиссии рассказал, что ребенка передали отцу. Мальчика задержали из-за того, что он занимался попрошайничеством. В момент задержания рядом с ребенком была женщина, у который не было документов. Она сказала сотрудникам полиции, что является "законным представителем" ребенка.

Известно также, что в отношении отца мальчика был составлен протокол об административном правонарушении. Также Набиуллин рассказал, что мужчина собирался писать жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , московские полицейские задержали в районе Арбата 9-летнего мальчика, читавшего вслух отрывки из "Гамлета". После того, как ребенка задержали, он пояснил, что просить деньги на улице его заставляли родители.