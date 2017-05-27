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Политолог Збигнев Бжезинский скончался в США в возрасте 89 лет

, ИА "Амител"
Политолог умер в одной из больниц Вирджинии

Фото: day.kyiv.ua

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер в Америке в возрасте 89 лет. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова дочери покойного.

Дочь бывшего советника сообщила, что он умер минувшей ночью. Однако, по данным  New York Times, смерть наступила в пятницу, 26 мая, в одной из больниц Вирджинии.

Збигнев Бжезинский — американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США. В последние годы вел преподавательскую деятельность, а также возглавлял ряд общественных организаций. Написал книгу "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.05.2017 13:16
Здравый!

Ни дна ни покрышки, хотя по сегодняшним временам можно считать его на редкость вменяемым

0  0
27.05.2017 13:30
- гость -

ну щас на ТВ шоу начнут гадать как это повлияет на Россию

0  0
27.05.2017 13:33
- гость -

Истинный патриот России. Всегда о ней думал.

0  0
27.05.2017 13:36
Коренной житель АК

Интересно теперь кого будут выставлять главным русофобом на планете? Может теперь то у россии дела пойдут в гору?

0  0
27.05.2017 13:44
- гость -

ну нельзя же так о людях

0  0
27.05.2017 13:52
- гость -

27.05.2017 13:39
- гость -

Меченого даже там не хотят принимать.Опять начнутся терки с беспалым,и все развалят.

0  0
27.05.2017 14:00
- гость -

Об умерших либо хорошо, либо ничего... Давайте молча спляшем!

0  0
27.05.2017 14:38
рабочий

пусть гниду эту жрут самые говёные червяки

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