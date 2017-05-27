Фото: day.kyiv.ua
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер в Америке в возрасте 89 лет. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова дочери покойного.
Дочь бывшего советника сообщила, что он умер минувшей ночью. Однако, по данным New York Times, смерть наступила в пятницу, 26 мая, в одной из больниц Вирджинии.
Збигнев Бжезинский — американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США. В последние годы вел преподавательскую деятельность, а также возглавлял ряд общественных организаций. Написал книгу "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы".
Комментарии
Ни дна ни покрышки, хотя по сегодняшним временам можно считать его на редкость вменяемым
ну щас на ТВ шоу начнут гадать как это повлияет на Россию
Истинный патриот России. Всегда о ней думал.
Интересно теперь кого будут выставлять главным русофобом на планете? Может теперь то у россии дела пойдут в гору?
ну нельзя же так о людях
27.05.2017 13:39
- гость -
Меченого даже там не хотят принимать.Опять начнутся терки с беспалым,и все развалят.
Об умерших либо хорошо, либо ничего... Давайте молча спляшем!
пусть гниду эту жрут самые говёные червяки