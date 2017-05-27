Фото: barneos22.ru
Интернет-сообщество Barnaul 22 опубликовало фотографии со страшной трагедии, произошедшей в пятницу, 26 мая, в районе Старого моста в Барнауле.
Судя по фотографиям оба автомобиля получили серьезные повреждения. Они буквально превратились в груду металлолома.
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Напомним, ДТП случилось в трех километрах от автодороги Р-256. Установлено, что 37-летний водитель на автомобиле Honda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-3110. В аварии погибли пять человек — водитель и три пассажира иномарки, а также пассажирка автомобиля ГАЗ. Водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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