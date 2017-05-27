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94-летняя вдова диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт Родригес экстренно госпитализирована в больницу Сантьяго в Чили. Об этом пишет "Газета.ру".
Как сообщает издание, пожилая женщина попала в больницу из-за осложнений после гриппа. Врачи смогли стабилизировать ее состояние. В прошлом году она уже четыре раза ложилась в больницу.
После прихода к власти Пиночет yстановил жестокую диктатyру, его противников бросали в тюрьмы, многие были вынуждены эмигрировать. После добровольного отказа диктатора от власти международные судебные органы начали его преследование, однако диктатор избежал сyда и yмер своей смертью.
Комментарии
аккуратнее надо с гриппом. у них что, не вакцинируют?до чего Пиночет страну довёл.