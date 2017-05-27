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Более 5300 человек покусали клещи в Алтайском крае с конца марта

, ИА "Амител"
Обработка территорий от клещей прошла в санаториях, парках, базах отдыха и кладбищах

Фото: pixabay.com

Почти 90% территорий в Алтайском крае обработали от клещей. Речь идет о санаториях, парках, базах отдыха, медучреждений и кладбищах. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточняют, что к 25 мая работы провели работы по обработке на 2028 гектарах из 2200 запланированных. Сезон активности клещей в этом году в регионе начался  26 марта.  В поликлиники с жалобами на присасывание клещей уже обратились 5363 человека, 1681 из них — дети.

Также  врачи зарегистрировали 129 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, шесть — с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, 10 случаев — с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом. Эти люди не обращались в медучреждения за введением иммуноглабулина. 

Ранее сообщалось, что пик активности  клещей продлится до конца мая.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.05.2017 15:39
- гость -

вот фармацефты наживаются

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