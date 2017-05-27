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Почти 90% территорий в Алтайском крае обработали от клещей. Речь идет о санаториях, парках, базах отдыха, медучреждений и кладбищах. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточняют, что к 25 мая работы провели работы по обработке на 2028 гектарах из 2200 запланированных. Сезон активности клещей в этом году в регионе начался 26 марта. В поликлиники с жалобами на присасывание клещей уже обратились 5363 человека, 1681 из них — дети.
Также врачи зарегистрировали 129 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, шесть — с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, 10 случаев — с подозрением на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом. Эти люди не обращались в медучреждения за введением иммуноглабулина.
Ранее сообщалось, что пик активности клещей продлится до конца мая.
Комментарии
вот фармацефты наживаются