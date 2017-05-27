Фото: piter.tv
Шесть человек пострадали в Берлине после того, как легковой автомобиль съехал по лестнице, ведущей на станцию метро. Об этом пишет "ТАСС".
По данным издания, ДТП случилось вечером в пятницу, 26 мая. Водитель машины пытался избежать столкновения с велосипедистом. Он не справился с управлением, машина вылетела с дороги и съехала по лестнице.
Люди, которые пострадали, сейчас находятся в больнице. В местной полиции не связывают происшествие с терактом. В правоохранительных органах Берлина назвали инцидент несчастным случаем.
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